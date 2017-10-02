Антитеррористические учения начались на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС начались тактико-специальные учения по антитеррористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тактико-специальные учения посвящены отработке реагирования сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменко-Днепровского района Запорожской области, в городе Энергодар и на объекте ОП "Запорожская АЭС".

Учения продлятся по 6 октября 2017 года.

На время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижение транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически диверсионных формирований. Наличие документов, удостоверяющих личность, для граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, обязательно.

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Организаторы мероприятий просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения учений.