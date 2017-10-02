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Главная » Страна » Руководство Нацполиции и МВД пытаются препятствовать расследованию дел Евромайдана, – Горбатюк

Руководство Нацполиции и МВД пытаются препятствовать расследованию дел Евромайдана, – Горбатюк

Руководство Нацполиции и МВД пытаются препятствовать расследованию дел Евромайдана, – Горбатюк
Сергей Горбатюк / Фото: radiosvoboda.org

Ни в полиции, ни в МВД до сих пор не провели служебные расследования

02.10.17 43
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Начальник департамента спецрасслелований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил о попытке руководителей Национальной полиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по делам Евромайдана. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Выступления руководителей Нацполиции и МВД об отсутствии доказательств… это может расцениваться как давление на суд... чтобы (меры пресечения, – ред.) не были избраны", – сказал Горбатюк на брифинге в Киеве 2 октября.

Он подчеркнул, что заявления руководства МВД находятся "в площади личных симпатий и корпоративности", и предостерег руководителей правоохранительных органов от подобного рода заявлений.

По словам Горбатюка, в МВД и Нацполиции не были проведены служебные расследования.

Также начальник департамента спецрасслелований сообщил, что на свидетелей-правоохранителей, которые дают показания, осуществляется давление.

"Есть риск того, что руководство Нацполиции и МВД захочет повлиять... У нас минимум показаний от правоохранителей... мы должны предпринять меры, чтобы никакого давления на них не осуществлялось", – подчеркнул Горбатюк.

В ходе брифинга он продемонстрировал ряд доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемых к координации по телефону действий спецподразделений МВД "Беркут"18-19 февраля 2014 года, что говорит "о намерении разгона Майдана", причастности к выделению спецсредств из Российской Федерации, а также к неправомерным действиям в 2016 году – в части подделки документов относительно разрешений на оружие.

Горбатюк подчеркнул, что фамилии этих людей обнародовали сами руководители МВД и Нацполиции, а доказательства против них он вынужден был предоставить после заявлений о безосновательности обвинений Генпрокуратуры в их адрес, а также для упреждения возможного влияния.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. В дальнейшем погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

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