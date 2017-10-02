АТО: враг провел 9 обстрелов

2 октября в районе проведения антитеррористической операции боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских бойцов нет.

На приморском направлении утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по нашим позициям у Широкино, Водяного и Павлополя. А около 11:30 во время обстрела опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки, оккупанты ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по жилому сектору этого поселка. В результате взрывов разрушены хозяйственные постройки и повреждены стены домов.

На донецком направлении пророссийские наемники дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорску. По этого же оружия боевики обстреляли наши укрепления вблизи Песков и Невельского.

На луганском направлении ночью враг применял минометы калибра 82 миллиметра у Крымского.