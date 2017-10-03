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Сутки в АТО: боевики 17 раз нарушали перемирие
Боевики в Донбассе / Фото: ТСН
Ситуация на Донбассе

Сутки в АТО: боевики 17 раз нарушали перемирие

Наши бойцы были вынуждены 12 раз открывать ответный огонь

03.10.17 19
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.

Вечером пророссийские наемники более трех часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП враг дважды обстреливал наши укрепления у Зайцево. Кроме того, ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.

На луганском направлении около 18 часов оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. А неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-миллиметрового миномета врага.

На приморском направлении после 18 часов сохранялась тишина.

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