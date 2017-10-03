Сутки в АТО: боевики 17 раз нарушали перемирие

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.
Вечером пророссийские наемники более трех часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП враг дважды обстреливал наши укрепления у Зайцево. Кроме того, ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.
На луганском направлении около 18 часов оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. А неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-миллиметрового миномета врага.
На приморском направлении после 18 часов сохранялась тишина.