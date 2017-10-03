В понедельник, 2 октября, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили зону АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО были обсуждены вопросы активизации военно-политического диалога и уточнены перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции", - говорится в сообщении.

Муженко обратил внимание шведского коллеги на критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от обстрелов бандформирований. Кроме того, Бюдена проинформировали о том, что пики нарушения перемирия боевиками совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске, что подтверждает давление Российской Федерации на переговорный процесс.

Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружеских партнерских отношений между Украиной и Швецией.















Фото: Минобороны, Генштаб ВСУ