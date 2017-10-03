Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Во Львове ночью сгорело отделение Сбербанка России

Видео Во Львове ночью сгорело отделение Сбербанка России

<span class="label red">Видео</span> Во Львове ночью сгорело отделение Сбербанка России
Фото: facebook.com/groups/govarta1

Никто не пострадал

03.10.17 44
000

В ночь на 3 октября во Львове вспыхнул пожар в доме на проспекте Черновола, 2б, в котором расположено отделение Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:32. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В результате пожара никто не пострадал, однако огнем уничтожена оргтехника, техника и мебель на площади 25 кв. м.

Пожар локализован в 02:50 и ликвидирован в 3:06. К ликвидации пожара привлекли 19 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Запорожье ночью горел хостел: погибли пять человекВ Одессе горит историческое здание XIX векаС начала 2017 года в Украине вследствие пожаров погибли более 1100 человек

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2751
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 20448
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 1926
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8231
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 2926
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3824
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 3927
  8. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2478
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 28303
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1325
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 4711 / 6080
  2. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 2687 / 3224
  3. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 2495 / 3058
  4. NASA: Один из крупнейших айсбергов в истории начал распадаться на части 2213 / 2485
  5. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 2130 / 2568
  6. Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош 1685 / 1853
  7. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1547 / 20448
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1535 / 49039
  9. Количество погибших в Лас-Вегасе возросло до 58, раненых – до 515 1023 / 1222
  10. Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защиты 1005 / 1166
  1. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 22 / 2568
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 17 / 20448
  3. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 11 / 3224
  4. Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин 9 / 763
  5. Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош 9 / 1853
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8 / 8231
  7. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 8 / 3058
  8. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 6 / 1926
  9. Фальстарт. Лучшее, что может сделать Гройсман — отойти в сторону и не мешать 6 / 2182
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 76641
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.