В ночь на 3 октября во Львове вспыхнул пожар в доме на проспекте Черновола, 2б, в котором расположено отделение Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:32. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В результате пожара никто не пострадал, однако огнем уничтожена оргтехника, техника и мебель на площади 25 кв. м.

Пожар локализован в 02:50 и ликвидирован в 3:06. К ликвидации пожара привлекли 19 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Причина возникновения пожара устанавливается.