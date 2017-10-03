В зоне АТО ранены двое наших бойцов

Боевики обстреляли позиции ВСУ в Авдеевской промзоне и около Гнутово

Боевики с начала суток 3 октября уже дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает 112 Украина.

"С начала этих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", – отметил он.

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.

"По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет", – сказал Стельмах.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие.