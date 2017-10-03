Украина считает референдум в Каталонии незаконным, - МИД

Киев выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира

В Министерстве иностранных дел Украины считают нелегитимным референдум о независимости Каталонии и убеждены, что Испания сможет демократическим путем решить внутриполитические проблемы. Об этом говорится в ответе спикера МИД Марьяны Бецы на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Украина считает нелегитимным проведенный каталонской властью 1 октября 2017 текущего года референдум, который был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия конституции государства", - сообщили в МИД.

Беца отметила, что Украина поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны.

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии – к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", - добавила спикер МИД.

Она также подчеркнула, что Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.