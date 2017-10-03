Жители села под Мариуполем требуют, чтобы его покинули боевики

Жители подконтрольного боевикам села Пикузы неподалеку от Мариуполя требуют отвести вооруженных людей и вооружения от жилых районов села. Письмо с таким требованием было передано наблюдателям СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации за 1 октября.

Письмо адресовано администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста.

"В письме изложены те трудности, с которыми сталкиваются жители (в частности, нехватка газоснабжения), а также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружения от жилых районов села", - говорится в отчете ОБСЕ.

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В ОБСЕ добавили, что наблюдатели миссии видели в селе двух вооруженных мужчин, а возле населенного пункта зафиксировали беспилотник.

Село Пикузы (бывшее Коминтерново) расположено в 23 км от Мариуполя. Раньше село находилось в серой зоне, как это предусмотрено Минскими соглашениями, но 22 декабря 2015 года боевики заняли его.