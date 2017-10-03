Луценко: Харьковский "Металлист" возвращается в госсобственность

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков анонсировал возвращение местного футбольного клуба "Металлист" в собственность государства. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко, передает 112 Украина.

По словам генпрокурора, соответствующее решение уже принял суд.

"Он (ФК "Металлист", - ред.) возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможны другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром (юстиции Павлом Петренко, - ред.) мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал генпрокурор.

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Напомним, с 2016 года "Металлист" из-за финансовых проблем прекратил участие в Чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане занимали места в тройке призеров, регулярно выступая в Лиге Европы и даже Лиге Чемпионов.