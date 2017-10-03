Верховная Рада проголосовала за судебную реформу

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект поддержали 234 депутата, против проголосовали 37, еще 7 – воздержались.
Обсуждение законопроекта оказалось самым долгим в истории Верховной Рады. В течение 7 пленарных дней депутаты рассмотрели 4383 поправки к закону.
Судова реформа ПРИЙНЯТА!!!— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 3 жовтня 2017 р.
За #ЗП6232 проголосували 234 депутати. pic.twitter.com/t2rbuQFKSF