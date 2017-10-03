Президент и глава МВД борются за контроль над правоохранительными органами

Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует конфликт – буквально с первого дня избрания главы государства.

Об этом заявил экс-советник главы МВД Антон Геращенко в эфире ICTV, передает "Украинская правда".

На вопрос, существует ли конфликт, Геращенко ответил утвердительно.

"Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко", - говорит Геращенко.

По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - заявил депутат и экс-советник министра.

"На сегодня есть определенный баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (...) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.

Он заявил, что может гарантировать, что МВД, Нацгвардия и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить любых народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.

В то же время глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов назвал неправдой мнение о том, что Порошенко хочет узурпировать власть.

Он также не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД.