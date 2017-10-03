В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о росте вдвое количества россиян в составе миссии

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине опровергли утверждения первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Ирины Геращенко, будто в этой миссии за последний год вдвое увеличилось количество представителей России.

По сообщению миссии, количество россиян в ней за последний год, напротив, уменьшилось.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ набираются из всех 44 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одной из которых является и Россия, которая предоставляет 35 наблюдателей (год назад было 39). Большинство наблюдателей СММ происходят из стран Европейского союза (339). Кроме того, в миссии работает 373 украинских работника", – сообщили в миссии ОБСЕ.

"СММ призывает всех, кто комментирует действия миссии или пишет о ней, сначала связываться с миссией, чтобы установить факты и избежать некорректных или необоснованных утверджений", – говорится в сообщении миссии в Facebook.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что за год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян.