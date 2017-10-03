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Главная » Страна » Генштаб: в рядах украинской армии служат 250 тыс. военных
Генштаб: в рядах украинской армии служат 250 тыс. военных
Фото: ukrafoto.com

Генштаб: в рядах украинской армии служат 250 тыс. военных

Численность ВСУ достигла максимальной отметки, предусмотренной законом

03.10.17 39
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Вооруженные силы Украины насчитывают 250 тыс. военных. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает РБК-Украина.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность ВСУ - 250 тыс. человек. На сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, что составляет ту численность, которую я назвал", - заявил Артеменко.

Напомним, Кабинет министров установил, что численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10 460 человек.

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