Саакашвили попросил политического убежища в Украине

Экс-президент Грузии подал заявление 11 сентября, на следующий день после пересечения границы

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала, передает РБК-Украина.

"Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище – это бытовое название этого статуса", – сказал адвокат.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существуют обстоятельства, которые мешают экстрадиции Саакашвили в Грузию.

"Господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции", – сказал Луценко.

Саакашвили пересек украинскую границу со стороны Польши 10 сентября. Мостиский районный суд Львовской области назначил ему 3,4 тыс. гривен штрафа за незаконное пересечение границы.