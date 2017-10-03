В Днипре в ОКБ им. Мечникова врачи провели уникальную операцию –раненому бойцу АТО заменили отсутствующую часть черепа на титановый имплант. Операция закончилась успешно. Об этом сообщается на странице Facebook у главврача медучреждения Сергея Рыженко.

40-летний пациент, получил ранения в 2015 году. Поступил со сложным дефектом.

Бойцу провели компьютерную томографию черепа и головного мозга. Была построена трехмерная (3D) модель черепа с дефектом. Затем изготовлена индивидуальная стереолитографическая пластиковая модель черепа с дефектом. По размерам и форме смоделирован индивидуальный титановый имплант.

"29 сентября провели операцию и получили хороший косметический результат", – написали врачи.

Врачи-нейрохирурги сами прошли все этапы моделирования импланта, а изготовление и приобретение титанового импланта взяли "на себя".

"Это небольшой жест доброй воли, помощи нашему защитнику, который перенес тяжелое ранение черепа и головного мозга", - написали врачи.

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Уникальная операция









Фото: Facebook / Сергій Риженко