Украина согласовала со Всемирным банком спорные детали пенсионной реформы

Всемирный банк согласовал с Украиной спорные детали пенсионной реформы. Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передает Экономическая правда.
"По большинству вопросов мы нашли решения. Есть еще один, но думаю, что и по нему мы договоримся", – сказала она.
Кахконен напомнила, что пенсионная реформа вызвала обеспокоенность у Всемирного банка и МВФ из-за ряда правок в документ ко 2-му чтению.
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Напомним, в сентябре Всемирный банк и Международный валютный фонд заявили о недовольстве доработанным проектом пенсионной реформы.
28 сентября министр финансов Александр Данилюк сообщил, что пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша Международного валютного фонда.