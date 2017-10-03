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Главная » Страна » Видео В Киеве будут судить мужчин, вербовавших украинцев на работу наркокурьерами в России

Видео В Киеве будут судить мужчин, вербовавших украинцев на работу наркокурьерами в России

<span class="label red">Видео</span> В Киеве будут судить мужчин, вербовавших украинцев на работу наркокурьерами в России
Фото: 112.ua

Теперь украинцы сидят в российских тюрьмах

03.10.17 451
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3 октября 2017 года в Киеве начнется суд над четырьмя мужчинами, которые вербовали украинцев на работу в России, а уже россияне заставляли их работать наркокурьерами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пострадавших от действий злоумышленников насчитали больше тысячи. Всех государство-агрессор осудило за торговлю наркотиками.

Люди нашли работу в России по объявлениям. За доставку интернет-товаров им предлагали хорошую зарплату и жилье. Однако уже на месте заставляли распространять запрещенные курительные смеси.

Накануне родственники осужденных встретились с чиновниками украинского Минюста. Юристы говорят, что уже получили три сотни писем от заключенных с просьбой о помощи, 70 человек уже удалось вернуть домой.

Напомним, правозащитники утверждают, что торговцы наркотиками заманили в Россию почти 2 тысячи украинцев по объявлениям о работе курьером.

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