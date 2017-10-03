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Видео Во Львове горел детский сад

<span class="label red">Видео</span> Во Львове горел детский сад
Фото: dsns.gov.ua

Эвакуировали 40 малышей

03.10.17 52
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В здании частного детсада во Львове во вторник, 3 октября, возник пожар в электрощитовой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 октября в 13:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 2-этажном здании частного детского сада в г. Львове, расположенного на ул. Вербовой, 17. Возгорание произошло в электрощитовой на 1 этаже здания", – говорится в сообщении.

В результате возгорания возникло плотное задымление в здании. До прибытия спасателей воспитатели вывели на свежий воздух 40 малышей.

С помощью огнетушителя спасатели ликвидировали возгорание. Кроме этого, они обследовали помещение садика и убедились, что все дети эвакуированы.

Специалисты ГСЧС также вынесли детям теплые вещи и одеяла, чтобы они смогли на улице дождаться своих родителей.

На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пострадавших на месте происшествия нет. Причина возникновения загорания устанавливается.

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