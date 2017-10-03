Осенью призовут 10,5 тысяч срочников

В зоне АТО они служить не будут

В Украине этой осенью планируется призвать почти 10,5 тыс. молодых людей.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко на брифинге, передают украинские СМИ.

По его словам, за два месяца планируют призвать 10 тыс. 460 молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

В ряды Вооруженных сил планируют призвать 6 тыс. 360 человек, Национальной гвардии Украины - 3,5 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек.

Призывников не будут привлекать к службе в районе проведения АТО, отметил Артеменко.

"Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах, их отправку в воинские части Украины и другие военные формирования запланировано провести в период с 5 октября по 28 ноября ... Призванные военнослужащие срочной военной службы к участию в АТО не привлекаются", - заверил Артеменко.

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Напомним, 19 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объем расходов для проведения призыва в октябре-ноябре 2017 года.

1 октября началась осенняя призывная кампания на срочную военную службу в ВСУ, Нацгвардию и Госспецслужбу транспорта. 30 ноября призывные комиссии закончат работу.