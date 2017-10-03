Украинка получила престижную индийскую математическую премию

Марина Вязовская решила задачу, над которой ученые бились несколько столетий

Украинка Марина Вязовская, работающая в Швейцарском федеральном технологическом институте, будет удостоена премии SASTRA Ramanujan Prize 2017 года, передает "Радио Свобода".

Премию индийского университета SASTRA основали в 2005 году. Премия ежегодно присуждается за выдающийся вклад молодых математиков в сферы, на которые повлиял ученый из Индии Сриниваса Рамануджан. Возрастное ограничение на премию установлен на уровне 32 лет, поскольку Рамануджан много достиг к такому возрасту, отмечают СМИ.

Премию будут вручать 21-22 декабря 2017 года на Международной конференции по теории чисел в университете SASTRA в Кумбаконаме, родном городе Рамануджана. Размер премии составляет 10 тысяч долларов.

В прошлом лауреатами премии становились представители самых престижных университетов мира.

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Марина Вязовская - одаренный математик, которая сделала вклад в ряд фундаментальных проблем в теории чисел. Ранее в этом году ученый получила одну из самых престижных математических премий мира – "Премию Салема 2016", которую по значимости приравнивают к Нобелевской премии. Украинка решила задачу, над решением которой ученые работали несколько столетий.

Вязовская родилась в Киеве, где получила степень бакалавра математики. Над дипломом магистра математик работала в Германии.