Парламент внес изменения в бюджет в связи с принятием пенсионной реформы

Верховная Рада Украины сегодня, 3 октября, внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНИАН.

"Речь идет о передаче расходов от Пенсионного фонда на государственный бюджет в связи с принятием этого закона (закона №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", – ред.). Этот закон (закон №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", – ред.) очень необходим для того, чтобы мы разграничили расходы", – заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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Напомним, Рева сообщал, что целью закона №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" является уточнение положений относительно расходов, которые осуществляются из Государственного бюджета Украины, а также по покрытию дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.