Появится прямой авиарейс из Киева в Китай

Комиссия Государственной авиационной службы по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий одобрила выдачу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" действующих бессрочных разрешений на рейсы в Китай по направлению "Киев - Гуанчжоу" 1 октября. Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы.
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Комиссия рекомендовала председателю Госавиаслужбы предоставить МАУ бессрочное разрешение на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Гуанчжоу" с частотой рейсов 3 раза в неделю.