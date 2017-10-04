АТО: Боевики стреляли из "Градов" и минометов на приморском направлении

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов силы АТО открывали ответный огонь. Один боец получил ранения.

Наибольшая активность противника была сконцентрирована на приморском направлении.

Так, вечером боевики в течение часа обстреливали наши позиции вблизи Широкино из переносной реактивной пусковой установки "Град "Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, недалеко от этого же поселка враг применил уже 82-миллиметровый миномет. А начиная с 18 и на протяжении 2:00 противник вел огонь по опорному пункту украинской армии у Талаковка ИЗ реактивной системы залпового огня "Град". Здесь боевики выпустили 38 реактивных снарядов. Кроме того, раз демонстрируя свое преступное отношение к гражданскому населению, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, вечером оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

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В конце суток на донецком направлении противник дважды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям на подступах к Авдеевке и Невельскому. Также под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у шахты Бутовка Зайцево, Майорска.

На луганском направлении боевики вечером и ночью 4 раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наших защитников в окрестностях Трехизбенки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. В результате противостояния, около 18 часов, получил ранения один наш военный.