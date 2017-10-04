Оккупанты посадили под арест троих крымских татар

Их обвиняют в создании и участии в ячейке "экстремистской" организации

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя отправил под арест троих крымских татар Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Талята Абдурахманова. В СИЗО они будут находиться по крайней мере до 29 ноября. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Адвокаты настаивали на том, что доказательств вины следствие не предоставило, и в связи с этим просили избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест.

При этом российский прокурор, ходатайствуя об избрании меры пресечения троим задержанным в виде содержания под стражей, заявил, что они подозреваются в совершении "тяжкого преступления".

Также задержанного накануне крымчанина Сейрана Мустафаева суд отправил под домашний арест до 29 ноября.

Напомним, в аннексированном Крыму 2 октября в домах четверых жителей полуострова – Рената Сулейманова, Арсена Кубединова, Сейрана Мустафаева и Талята Абдурахманова – прошли обыски. После того, как российские силовики составили протоколы, крымских татар увезли в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что они находятся в изоляторе временного содержания в Симферополе. Их обвиняют в создании и участии в ячейке "экстремистской" организации.

Российское управление ФСБ по Крыму 2 октября отчиталось, что ликвидировало три ячейки исламской организации "Таблиги Джамаат".

"Таблиги Джамаат" – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.