Почти готов. Что происходит с законом о реинтеграции Донбасса

Признание Донбасса и Крыма оккупированными Россией, создание единого оперативного штаба, возможность введения миротворцев – эти нормы в четверг может проголосовать Верховная Рада. А вот с продлением "особого статуса" для Донбасса могут возникнуть проблемы

Обсуждение законопроекта "о реинтеграции Донбасса", он же законопроект "об оккупированных территориях", идет уже не первый месяц. При этом текст законопроекта почти никто не видел, скорее всего, единого согласованного варианта не существует в принципе (по крайней мере, по состоянию на вторую половину дня вторника ситуация выглядела именно так). Несмотря на это, в Сети и парламентских кулуарах давно ходят несколько альтернативных проектов, один из которых обнародовала вице-спикер Оксана Сыроид.

По словам депутатов из коалиции, одновременно циркулируют несколько вариантов документа, некоторые написаны специально для консультаций с западными партнерами Украины, потому эти бумаги и представлены только в англоязычном варианте. А позиция Запада в этом вопросе играла чуть ли не ключевую роль. Будущий законопроект обсуждался президентом Петром Порошенко во время его последних международных поездок.

Ожидалось, что текст или хотя бы подробную концепцию документа представит депутатам из неформального объединения "Минская платформа" замглавы Администрации президента Константин Елисеев, а президент внесет проект в Раду от своего имени. Но, по словам участников встречи с Елисеевым, тот не особо вдавался в конкретику и готового текста не показал.

Исходя из заявлений причастных к процессу подготовки законопроекта, в нем точно должны быть несколько позиций: Россия признается агрессором, а ОРДЛО и Крым – оккупированными ею территориями, за Украиной признается право на защиту своего суверенитета, создается единый оперативный штаб, которому будут полностью подчиняться силовые и гражданские структуры в зоне конфликта, открывается возможность для введения в ОРДЛО миротворцев.

"На рассмотрение парламента могут быть вынесены сразу два законопроекта. Первый – собственно "закон о реинтеграции", второй будет касаться только продления "особого статуса"

Более подробно анализировать законопроект можно будет только после его внесения в Раду, которое должно состояться в среду. По словам депутатов из коалиции, предварительный план таков: в среду закон регистрируется и проходит рассмотрение в комитете, а в четверг голосуется в целом. При этом торопить депутатов с его принятием в нарушение регламента во власти вроде бы не собираются. Хотя оппозиция наверняка будет апеллировать к своему праву на внесение и полноценное рассмотрение поправок, так что руководство Рады может ускорить процесс, прибегнув к единоразовому отступлению от регламента – т.н. процедуре "ad hoc".

В любом случае, времени для принятия законопроекта не так много. 18 октября истекает срок действия т.н. "закона об особом статусе Донбасса", принятие которого три года назад далось с большим трудом и скандалом – во время голосования внезапно выключилось табло в зале Верховной Рады. Этот закон фактически так и не начал действовать. Его нормы (об амнистии боевикам, создании "народной милиции" и т.д.) не вступили в силу, поскольку не было выполнено главное условие – проведение легитимных выборов в ОРДЛО. Несмотря на это, боевики (де-факто – стоящий за ними Кремль) требуют разобраться с этим вопросом и продлить действие "особого статуса" – в ином случае угрожают эскалацией на фронте. Западные союзники Украины также призывают Киев решить эту проблему. "На Западе нам говорят, что в ином случае они не смогут продлить санкции против РФ, поскольку все будет выглядеть так, что сама Украина не хочет выполнять минские договоренности", - рассказал Фокусу один из причастных к подготовке законопроекта.

Кстати, обязательное выполнение Украиной минских соглашений тоже может быть прописано в законопроекте, что вызывает беспокойство в том числе у депутатов от большинства. Дело в том, что минские соглашения не являются официальным документом, это лишь политико-дипломатический инструмент, вариант выхода из военного конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. Потому к их формализации в законодательстве есть очевидные вопросы.

Из-за этого, по словам собеседников Фокуса, на рассмотрение парламента могут быть вынесены сразу два законопроекта. По крайней мере, именно такой вариант проговаривали в понедельник на встрече "стратегической восьмерки". Первый – собственно "закон о реинтеграции", к которому в коалиции в целом особых претензий не имеют. Второй будет касаться только продления "особого статуса", и его принятие под большим вопросом. В частности, против этого выступают многие депутаты из Народного фронта. Да и в целом принятие норм о "народной милиции" и "амнистии боевикам", пусть это все уже и прописано в действующем законе и не выполняется, может спровоцировать большой скандал в парламенте.