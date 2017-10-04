В окрестностях Калиновки обнаружили тысячу взрывоопасных предметов

В окрестностях военных складов в Калиновке Винницкой области продолжается разминирование территорий. Пиротехники уже выявили 998 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,876 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий пожара на арсенале привлечены 1 543 человека и 299 единиц техники.

Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).