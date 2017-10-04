В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен

Во вторник, 3 сентября, в Днепровском районе Киева двое неизвестных в масках забрали из автомобиля 30-летнего киевлянина барсетку и сумку с миллионом гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Информация о нападении на киевлянина в дежурную часть столичной полиции поступила в 16:50. По вызову срочно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Деснянского и Днепровского управлений полиции.

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Пострадавший сообщил правоохранителям, что около 16:15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали из пассажирского сиденья барсетку, а из багажника - сумку, в которой находился один миллион гривен. После совершенного бандиты уехали на темном автомобиле.

Пострадавший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию. По словам заявителя, он хотел приобрести автомобиль, и именно с этой целью имел с собой деньги.