СБУ поймала чиновников, требовавших "откаты" за восстановление Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятках в почти 500 тыс. грн двух должностных лиц в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что первый заместитель председателя одной из райгосадминистраций и чиновник Краматорского горсовета параллельно требовали "откаты" от предпринимателя, который выполнил подрядные работы за бюджетные средства. Бизнесмен разработал проектную документацию для восстановления социальной инфраструктуры Донбасса, уничтоженной террористами", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что первый заместитель требовала от коммерсанта 410 тыс. грн, что составило 50% от суммы выполненных работ. Во время обыска в служебном кабинете чиновника правоохранители обнаружили всю сумму взятки.

Одновременно сотрудники СБУ задержали в Краматорске чиновника горсовета при получении от представителя бизнесмена 75 тыс. грн "отката".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.