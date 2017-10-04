В столичном метро может пропасть Wi-Fi

Проект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в КГГА.

Сеть компании Mosquito Mobile на 12 центральных станциях и пяти перегонах продолжает работать, но уже без показа рекламы. Перед подрядчиками и бюджетом накопились долги.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи через суд начала процесс аннулирования лицензии на Wi-Fi частоты. Иск был инициирован после получения извещения от ГФС о том, что оператор не платит налоги. Подрядчики Спейс Ай Ти и Винником Украина начинают выигрывать первые суды по принудительному расчету за оказанные услуги.

Причина заморозки проекта заключается в том, что акционер прекратил финансирование. Напомним, владелец Mosquito - Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным Фидобанка.

Напомним, о запуске Wi-Fi на первых станциях киевского метро два года назад объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году. Помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро. Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года. Но этого так и не произошло. В прошлом году Mosquito пробовал зарабатывать на рекламе перед подключением к сети. В этом году реклама исчезла.