СМИ: Порошенко внесет в Раду два законопроекта по Донбассу

Один – о реинтеграции региона, второй – о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО

Президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта по Донбассу. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в администрации президента.

"Будет два законопроекта. Один - о реинтеграции Донбасса. Второй - о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе", - сказал собеседник.

Он добавил, что продолжение действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе позволит и дальше вести дипломатические переговоры.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что на текущей пленарной неделе в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован проект закона о реинтеграции Донбасса.