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Главная » Страна » Администрация президента не обсуждала с МинВОТ законопроект о реинтеграции Донбасса, - Тука

Администрация президента не обсуждала с МинВОТ законопроект о реинтеграции Донбасса, - Тука

Администрация президента не обсуждала с МинВОТ законопроект о реинтеграции Донбасса, - Тука
Георгий Тука / Фото: УНИАН

Консультации проходили только во время подготовки первого варианта документа

04.10.17 55
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Администрация президента Украины Петра Порошенко не советовалась с Министерством временно оккупированных территорий относительно закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил заместитель главы МинВОТ Георгий Тука в эфире 5 канала.

"Законопроект, который должен быть подан в Верховную Раду, разрабатывается Администрацией президента, в частности, Советом национальной безопасности и обороны. Это другая ветвь власти", – отметил Тука.

По словам чиновника, в администрации Порошенко при подготовке соответствующего законопроекта с сотрудниками МинВОТ не консультируются.

"Нет, с нами не советуются. Я был привлечен в качестве консультанта только во время разработки первого варианта. Тогда состоялась закрытое совещание в Совбезе (СНБО, – ред.), нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их выучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре похожий документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница", - подчеркнул он.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что на текущей пленарной неделе в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован проект закона о реинтеграции Донбасса.

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