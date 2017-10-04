Гройсман: "Доступные лекарства" получили 6,5 млн украинцев

За полгода функционирования программы "Доступные лекарства" ею воспользовались более 6,5 млн украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает 112 Украина.

"Мы запустили 6 месяцев назад эту систему (программу "Доступные лекарства", - ред.). На самом деле очень важно, чтобы люди имели доступ к бесплатным лекарствам. Фактически наша задача – сильная экономика и сильная социальная политика. Но не так, чтобы печатать деньги, а так, чтобы экономика их зарабатывала, и мы могли их реинвестировать. И поэтому, когда мы посмотрим на цифры, они являются впечатляющими, более 6,5 млн украинских граждан получили рецепты на бесплатные лекарства. Это означает, что в том числе люди, которые не могли себе позволить их купить, сейчас получили их бесплатно от государства", - рассказал Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав не рекомендует использовать российские лекарства

По словам премьера, на 2018 год правительство закладывает миллиард гривен на планирование программы. Перечень лекарств, который утвержден сейчас, будет расширен.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.