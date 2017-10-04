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Главная » Страна » Новости компаний 1008 хачапури, 357 VR-туров по Грузии, 176 километров на гироскутерах, 20 часов грузинской музыки и танцев

Новости компаний 1008 хачапури, 357 VR-туров по Грузии, 176 километров на гироскутерах, 20 часов грузинской музыки и танцев

<span class="label">Новости компаний</span> 1008 хачапури, 357 VR-туров по Грузии, 176 километров на гироскутерах, 20 часов грузинской музыки и танцев

30 сентября и 1 октября в Национальном ботаническом саду им. Гришко в третий раз состоялся Большой грузинский праздник с «Боржоми». Киевляне и гости столицы открыли для себя современную Грузию и гуляли до позднего вечера, несмотря на прохладную погоду. Всего за два дня гости съели больше 20 000 порций хинкали и хачапури, выпили 2 000 литров вина и 15 000 банок «Боржоми», проехали около 200 километров на гироскутерах и наслаждались музыкой 20 часов!

04.10.17 58
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«В этом году с помощью инновационных и традиционных инструментов мы показали, какой разной может быть Грузия: горнолыжной или морской, аутентичной и современной, многогранной в древней архитектуре и новых модерновых формах. С помощью такого разнообразия активностей, зон и аттракций мы презентовали новый продукт ― «Боржоми» в алюминиевой банке, и публика позитивно восприняла такой формат», ― говорит представитель организаторов Оксана Панкина.

 

На протяжении двух дней фестиваля в зоне фуд-корта работали около 40 точек грузинской кухни, поэтому гости могли без очередей купить свои любимые блюда и напитки.

 

Только за два дня праздника можно было посетить лекции и закончить экстерном «Грузинский университет»: известные тревел-блогеры, фотографы, кулинары и виноделы делились с гостями лайфхаками, с чего начать знакомство и что нового можно посетить, купить и попробовать сегодня в Грузии.

 

Увидеть все must visit места Тбилиси и Батуми, не покидая Киева, все гости могли через VR-очки, а утолить голод после виртуальных прогулок можно было абсолютно реальными современными национальными блюдами, например, хинкали с мятой, посетив кулинарные мастер-классы.

 

Изюминкой праздника стал новый рекорд ― 1008 авторских хачапури с 3 видами сыра и 4 видами трав приготовила компания Jumbo Grill всего за 13 минут 10 секунд. Результат был зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

 

Почти трехчасовое выступление популярной грузинской группы Mgzavrebi еще больше влюбило наших соотечественников в эту страну. «Мы уже более 7 лет регулярно выступаем в Украине. Но это первое массовое мероприятие, посвященное именно Грузии, в котором участвует наша группа. Для нас большая честь показать вам, как звучит наша Родина, ведь грузины и украинцы по-настоящему близкие друзья», ― сознался фронтмен группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили прямо со сцены.

 

Большой грузинский праздник с «Боржоми» в Киеве состоялся уже в третий раз. За это время фестиваль стал наиболее ожидаемым культурным событием осени. До встречи в следующем году ― организаторы обещают еще больше новых впечатлений, ярких эмоций и вкусных дегустаций!

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