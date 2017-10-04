20 октября в 10:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts PPC Day», которая будет посвящена лучшему инструменту быстрого привлечения ЦА на сайт – контекстной рекламе.

Ведущие специалисты-практики компаний Google, Treeum, OneBox, Median ads, SMM - агентства Иваныч, LivePage, WebPromо и другие разберут кейсы, и приведут примеры использования технологий, о которых они расскажут в докладах.

Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно для:

Предпринимателей и владельцев бизнеса , которые ищут новые способы оптимизировать затраты на продвижение и при этом увеличивать число продаж.

Менеджеров , развивающих новые каналы продаж и слабо понимающих потенциал интернет-маркетинга и контекстной рекламы.

Начинающих интернет-маркетологов , которые хотят узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе.

Получив знания с нашей конференции вы сможете:

Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний;

Получить вдохновение и заряд сил для новых проектов;

Узнать как оторваться от конкурентов . Станьте №1!;

Узнать как продвигаются лучшие компании и что делает их такими;

Использовать полученные знания у экспертов и практиков PPC;

Узнать как увеличить ROMI и внедрить ценные фишки;

Принести пользу вашему бизнесу или карьере.

За все время конференции вас ждет:

12 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом

8 часов прямого эфира с лучшими специалистами по контекстной рекламе

1 круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: «WebPromoExperts», «WebPromo»

Спонсор: «OneBox»

Зарегистрироваться!

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