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Главная » Страна » Новости компаний 20 октября - Главное событие по Контекстной рекламе WebPromoExperts PPC Day

Новости компаний 20 октября - Главное событие по Контекстной рекламе WebPromoExperts PPC Day

<span class="label">Новости компаний</span> 20 октября - Главное событие по Контекстной рекламе WebPromoExperts PPC Day

20 октября в 10:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts PPC Day», которая будет посвящена лучшему инструменту быстрого привлечения ЦА на сайт – контекстной рекламе.

04.10.17 13
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Ведущие специалисты-практики компаний Google, Treeum, OneBox, Median ads, SMM - агентства Иваныч, LivePage, WebPromо и другие разберут кейсы, и приведут примеры использования технологий, о которых они расскажут в докладах.

Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно для: 

  • Предпринимателей и владельцев бизнеса, которые ищут новые способы оптимизировать затраты на продвижение и при этом увеличивать число продаж.
  • Менеджеров, развивающих новые каналы продаж и слабо понимающих потенциал интернет-маркетинга и контекстной рекламы.
  • Начинающих интернет-маркетологов, которые хотят узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе. 

    Получив знания с нашей конференции вы сможете:

  • Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний;
  • Получить вдохновение и заряд сил для новых проектов;
  • Узнать как оторваться от конкурентов. Станьте №1!;
  • Узнать как продвигаются лучшие компании и что делает их такими;
  • Использовать полученные знания у экспертов  и практиков PPC;
  • Узнать как увеличить ROMI и внедрить ценные фишки;
  • Принести пользу вашему бизнесу или карьере.

За  все время конференции вас ждет:

  • 12 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом
  • 8 часов прямого эфира с лучшими специалистами по контекстной рекламе
  • 1 круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне,  для участия необходимо зарегистрироваться.  В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы: «WebPromoExperts», «WebPromo»

Спонсор:  «OneBox»

Зарегистрироваться!

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