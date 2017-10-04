Ведущие специалисты-практики компаний Google, Treeum, OneBox, Median ads, SMM - агентства Иваныч, LivePage, WebPromо и другие разберут кейсы, и приведут примеры использования технологий, о которых они расскажут в докладах.
Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно для:
- Предпринимателей и владельцев бизнеса, которые ищут новые способы оптимизировать затраты на продвижение и при этом увеличивать число продаж.
- Менеджеров, развивающих новые каналы продаж и слабо понимающих потенциал интернет-маркетинга и контекстной рекламы.
- Начинающих интернет-маркетологов, которые хотят узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе.
Получив знания с нашей конференции вы сможете:
- Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний;
- Получить вдохновение и заряд сил для новых проектов;
- Узнать как оторваться от конкурентов. Станьте №1!;
- Узнать как продвигаются лучшие компании и что делает их такими;
- Использовать полученные знания у экспертов и практиков PPC;
- Узнать как увеличить ROMI и внедрить ценные фишки;
- Принести пользу вашему бизнесу или карьере.
За все время конференции вас ждет:
- 12 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом
- 8 часов прямого эфира с лучшими специалистами по контекстной рекламе
- 1 круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: «WebPromoExperts», «WebPromo»
Спонсор: «OneBox»
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