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Главная » Страна » Антрацит из оккупированной Луганской области нелегально вывозят в Польшу, – СМИ
Антрацит из оккупированной Луганской области нелегально вывозят в Польшу, – СМИ
Фото из открытых источников
Ситуация на Донбассе

Антрацит из оккупированной Луганской области нелегально вывозят в Польшу, – СМИ

Экспортом в Польшу антрацита из ОРДЛО якобы занимается фирма Doncoaltrade из Катовиц

04.10.17 82
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Уголь антрацит, который добывается на оккупированной территории Луганской области, якобы попадает в Польшу по сфабрикованным в России документам. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.

Издание утверждает, что доходы от продажи угля якобы получает, среди прочих, главарь боевиков террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Экспортом в Польшу антрацита из ОРДЛО занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в городе Катовице. В польском государственном реестре ее главой и основным акционером значится Александр Мельничук, который на протяжении определенного времени был "заместителем министра энергетики и угольной промышленности "ЛНР". Акционером компании также был Роман Зюков – сын бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова. Один из ассистентов Романа Зюкова сообщил изданию, что тот продал Мельничуку свою долю в компании еще в 2014 году.

Издание утверждает, что Мельничук якобы отправляет в Россию уголь с шахт, которые он контролирует, и от лиц, занимающихся копанками. Боевики продают антрацит по $22 за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет $140.

"Русские официально относят товар к категории импорта из Украины, потому что компания, которая его экспортирует, официально зарегистрирована в Киеве. Украина признает это как контрабанду, потому что не существует пограничного контроля или экспорта из так называемой "ЛНР", – отмечает издание.

Трудно оценить, сколько угля таким образом попало и продолжает попадать в Польшу. Подсчеты усложняет тот факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.

Схему попадания угля из ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, который когда-то был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, с каждой тонны угля, который "ЛНР" продавала на территорию, контролируемую украинскими властями, в карман Плотницкого якобы попадало 500 грн. Он считает, что свою долю Плотницкий имеет также и с продажи антрацита, который экспортируется в Польшу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что поставками угля из оккупированного Донбасса в Турцию через порт в Ростове-на-Дону занимается бежавший из Украины олигарх Сергей Курченко.

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