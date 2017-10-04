В Сумской области на границе с РФ пропали двое украинских пограничников

В СМИ РФ появилось сообщение о задержании ФСБ двух нарушителей, которые представились пограничниками Сумского отряда

Два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда вечером 3 октября осуществляли мониторинг участка государственной границы, связь с ними прервалась около 20:00. В настоящее время ведется их розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы.

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В российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые представились пограничниками Сумского отряда. В связи с этим Госпогранслужба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих.