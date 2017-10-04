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Главная » Страна » Министр энергетики Польши подтвердил ввоз угля из ОРДЛО
Министр энергетики Польши подтвердил ввоз угля из ОРДЛО
Фото из открытых источников

Министр энергетики Польши подтвердил ввоз угля из ОРДЛО

Было ввезено 11 тысяч тонн антрацита

04.10.17 100
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Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Biznes Alert.

"Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок", – сказал Тхужевский.

Сообщение также прокомментировал министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находится с визитом в Польше.

"Мы покупаем антрацит в США и африканских стран, а Польша – у наших оккупированных территорий", – сказал он и добавил, что ситуация очень неприятная.

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. 

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