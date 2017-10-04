Оккупанты на Донбассе запустили пять беспилотников-разведчиков

Эти провокации создают предпосылки для обострения конфликта на востоке страны

Оккупанты запустили пять беспилотных летательных аппаратов в зоне АТО, но не только для разведки позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность по возобновлению применения со стороны ОРЛО беспилотных летательных аппаратов, что является прямым нарушением Минских договоренностей.

В течение 3 октября текущего года подразделения Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксировали полеты пяти БПЛА, которые были запущены с территорий ОРЛО. Характер использования этих БПЛА свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций подразделений ВС Украины, но и других военных объектов, расположенных в глубине территории Украины.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.