Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » С начала года в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов

С начала года в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов

С начала года в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов
Фото: school.aif.ru

Больше всего случаев физической агрессии в отношении журналистов произошло в Киевской области

04.10.17 16
000

Национальный союз журналистов зафиксировал 75 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, совершенных чиновниками, депутатами и правоохранителями за девять месяцев 2017 года. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Укринформ.

"Индекс физической безопасности журналистов – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов Украины. По тем данным, которые мы проработали от начала года, мы констатируем, что нами зафиксировано 75 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов за девять месяцев. Мы не определяем степень тяжести нанесенных побоев – для нас ключевым является применение физической силы, непосредственный контакт с журналистом и, соответственно, препятствие ему реализовывать свои обязанности", – отметил Томиленко.

Больше всего таких инцидентов произошло в июне, когда их количество составило 12, а меньше всего – в  марте – 4 случая.

Вместе с тем председатель НСЖУ объяснил, что в 13-ти случаях нападающими на журналистов являются чиновники, должностные лица или депутаты, в четырех – полицейские или сотрудники УГО. Кроме того, зафиксированы три случая применения оружия к представителям СМИ.

Больше всего случаев физической агрессии в отношении журналистов, по словам председателя НСЖУ, зафиксировано на Киевщине.

"Относительно тех регионов, в которых фиксируется больше всего проявлений физической агрессии, то "лидером", безусловно, является Киевская область и город Киев, где зафиксировано 19 инцидентов. Следующие регионы – это Одесская область (9 случаев), Донецкая область (6 случаев), по пять – в Житомирской и Николаевской, и по четыре – в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях", – уточнил Томиленко.

По большинству случаев НСЖУ имеет комментарии пострадавших журналистов и подтверждения от правоохранительных органов. Хотя председатель НЖСУ констатировал, что на сегодняшний день не хватает эффективных расследований соответствующих инцидентов.

"Мы хотим получить по крайней мере 3-5 эффективных прецедентов расследований и наказаний за преступления против журналистов. Это предотвратит избиение журналистов", – сказал он.

Одним из вариантов привлечения внимания власти и общества к таким случаям Томиленко считает парламентские слушания по вопросам физической безопасности. Их проведение запланировано на 1 ноября.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Греции бастуют все СМИНародные депутаты Украины отказываются кушать вместе с журналистамиЛьвовский Форум издателей создал платформу для защиты журналистов – жертв Москвы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3072
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 22586
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2217
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8965
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3337
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4069
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4559
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3051
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29067
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1383
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 6828 / 7880
  2. Геращенко рассказал о конфликте между Порошенко и Аваковым 4084 / 4435
  3. Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня 3462 / 3920
  4. Романтическая связь на британской атомной подлодке завершилась отставкой капитана 3191 / 3562
  5. Появится прямой авиарейс из Киева в Китай 2519 / 2867
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2477 / 51246
  7. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 2406 / 2615
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2302 / 22586
  9. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2013 / 2265
  10. Украинский парламент принял пенсионную реформу 1691 / 1812
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 29 / 2615
  2. Украинка получила престижную индийскую математическую премию 18 / 1196
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 17 / 8965
  4. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 13 / 22586
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 13 / 77650
  6. Украинский парламент принял пенсионную реформу 11 / 1812
  7. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 11 / 7880
  8. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 9 / 3368
  9. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 8 / 3051
  10. Саакашвили попросил политического убежища в Украине 7 / 403
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.