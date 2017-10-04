С начала года в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов

Больше всего случаев физической агрессии в отношении журналистов произошло в Киевской области

Национальный союз журналистов зафиксировал 75 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, совершенных чиновниками, депутатами и правоохранителями за девять месяцев 2017 года. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Укринформ.

"Индекс физической безопасности журналистов – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов Украины. По тем данным, которые мы проработали от начала года, мы констатируем, что нами зафиксировано 75 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов за девять месяцев. Мы не определяем степень тяжести нанесенных побоев – для нас ключевым является применение физической силы, непосредственный контакт с журналистом и, соответственно, препятствие ему реализовывать свои обязанности", – отметил Томиленко.

Больше всего таких инцидентов произошло в июне, когда их количество составило 12, а меньше всего – в марте – 4 случая.

Вместе с тем председатель НСЖУ объяснил, что в 13-ти случаях нападающими на журналистов являются чиновники, должностные лица или депутаты, в четырех – полицейские или сотрудники УГО. Кроме того, зафиксированы три случая применения оружия к представителям СМИ.

Больше всего случаев физической агрессии в отношении журналистов, по словам председателя НСЖУ, зафиксировано на Киевщине.

"Относительно тех регионов, в которых фиксируется больше всего проявлений физической агрессии, то "лидером", безусловно, является Киевская область и город Киев, где зафиксировано 19 инцидентов. Следующие регионы – это Одесская область (9 случаев), Донецкая область (6 случаев), по пять – в Житомирской и Николаевской, и по четыре – в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях", – уточнил Томиленко.

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По большинству случаев НСЖУ имеет комментарии пострадавших журналистов и подтверждения от правоохранительных органов. Хотя председатель НЖСУ констатировал, что на сегодняшний день не хватает эффективных расследований соответствующих инцидентов.

"Мы хотим получить по крайней мере 3-5 эффективных прецедентов расследований и наказаний за преступления против журналистов. Это предотвратит избиение журналистов", – сказал он.

Одним из вариантов привлечения внимания власти и общества к таким случаям Томиленко считает парламентские слушания по вопросам физической безопасности. Их проведение запланировано на 1 ноября.