Средства на финансирование Антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 год уже предусмотрены

Президент Петр Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда, антикоррупционной палаты в Верховном суде и представительств антикоррупционного суда на местах.

Об этом он заявил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Черниговского национального педагогического университета им.Т. Шевченко, передает пресс-служба главы государства.

"Средства на финансирование Антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены, это также не случайно. Нам всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционными. Все без исключения, для этого мы проводим реформу", - сказал он.

"Должна быть создана отдельная судейская антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде и, как определит Верховная Рада, с представительствами антикоррупционного суда на местах", - добавил президент.

Напомним, МВФ продолжает настаивать на создании в Украине антикоррупционного суда.

Как писал "Фокус", генпрокурор Юрий Луценко выступил против создания антикоррупционного суда.

