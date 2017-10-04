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Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда

Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Средства на финансирование Антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 год уже предусмотрены

04.10.17 515
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Президент Петр Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда, антикоррупционной палаты в Верховном суде и представительств антикоррупционного суда на местах.

Об этом он заявил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Черниговского национального педагогического университета им.Т. Шевченко, передает пресс-служба главы государства.

"Средства на финансирование Антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены, это также не случайно. Нам всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционными. Все без исключения, для этого мы проводим реформу", - сказал он.

"Должна быть создана отдельная судейская антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде и, как определит Верховная Рада, с представительствами антикоррупционного суда на местах", - добавил президент.

Напомним, МВФ продолжает настаивать на создании в Украине антикоррупционного суда.

Как писал "Фокус", генпрокурор Юрий Луценко выступил против создания антикоррупционного суда.

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