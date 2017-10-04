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Главная » Страна » В Минобороны объяснили, почему арсенал в Калиновке недостаточно финансировался
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

В Минобороны объяснили, почему арсенал в Калиновке недостаточно финансировался

В Минобороны объяснили, почему арсенал в Калиновке недостаточно финансировался
Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке / Фото: УНИАН

Склады находились вблизи населенных пунктов и поэтому подлежали сокращению

04.10.17 44
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Арсенал с оружием в Калиновке Винницкой области несколько лет назад был в списке на сокращение, поэтому получал финансирование в недостаточном объеме. Об этом в ходе заседания комитета парламента по нацбезопасности и обороне сообщил замминистра обороны Игорь Павловский, передает 112 Украина.

"Калиновка, кстати, в плане ВСУ, которая находится вблизи Винницы, и ряд арсеналов вообще до 2016 года или 2015 года подлежали сокращению. Поэтому работы за 2015-й, 2014-й и так далее, их сейчас обсуждать нет смысла… когда не тратились средства, ибо арсеналы, которые находились вблизи населенных пунктов, подлежали сокращению, туда не выделяли средства", – сказал замминистра.

Напомним, 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке произошел пожар, повлекший за собой серию масштабных взрывов. Вследствие чрезвычайной ситуации из опасной зоны эвакуировали до 30 тыс. местных жителей. Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части.

Генпрокурор Юрий Луценко одной из возможных причин чрезвычайной ситуации, сложившейся на арсенале, считает проблемы с его финансированием со стороны Министерства финансов. По его словам, прокуратура при расследовании проверит деятельность Минфина. Руководитель ведомства такие обвинения называет политическим давлением.

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