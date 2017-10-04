ГПУ подозревает 73 украинских военных в измене Родине

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении в государственной измене 73 украинским военнослужащим, которые после аннексии Крыма не вернулись с полуострова на материковую Украину.
Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос издания Deutsche Welle.
По данным ведомства, в отношении 59 военнослужащих направлены обвинительные акты в суд, из них в двух случаях уже вынесены приговоры. Что касается других уголовных производств, судебное разбирательство продолжается.
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В ГПУ также сообщили, что 12 производств на данный момент остановлены, в двух случаях продолжается досудебное расследование.
По данным Генпрокуратуры, всего после аннексии Крыма в Украину не вернулись 9940 украинских военнослужащих. Почти всем им сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части и дезертирстве".
Напомним, в Почаевской лавре покончил с собой военный из АТО.