ЕБРР готов продлить кредитование Нафтогаза

Затягивание с формированием независимого наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" может сорвать планируемое продолжение программы кредитования компании Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщает Интерфакс - Украина со ссылкой на управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиза Малижа.

"Это безотлагательная очень срочная проблема, потому что НАК нужен независимый наблюдательный совет. Совершенно невозможно, что компания такого размера функционирует без наблюдательного совета", – сказал он в кулуарах форума Ukraine Silk Road Trade Finance Executive Forum по вопросам торгового финансирования.

Малиж напомнил, что в 2015 году ЕБРР утвердил трехлетнюю программу кредитования "Нафтогаза" на EUR300 млн для закупок природного газа в Европе, действие которой завершается в конце предстоящей зимы.

"Мы хотим продолжить и может даже увеличить объем этой кредитной линии, но это значит, что за этот период мы должны договориться, что будем делать с реформой корпоративного строительства", - сказал Малиж, выразив надежду, что процесс корпоративного реформирования НАК продолжится.

Напомним, Нафтогаз в Гаагском суде требует от России 5 млрд долларов за конфискованные активы в Крыму.