В Москве раскритиковали законопроект о реинтеграции Донбасса

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал законопроект о реинтеграции Донбасса, внесённый в Верховную раду украинским президентом Петром Порошенко.
Он указал, что официальный Киев до сих пор не принял решение о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе, хотя это является неотъемлемым условием политического урегулирования на Донбассе.
"...Законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс", — приводит ТАСС слова Грызлова.
Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрирован в Верховной Раде.