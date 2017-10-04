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Главная » Страна » ОLХ становится площадкой для мошенничества

ОLХ становится площадкой для мошенничества

ОLХ становится площадкой для мошенничества
Иллюстрация из открытых источников

На популярном сайте продаж торговали витуальными двигателями

04.10.17 424
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Во Львовской области четыре предприимчивых торговца двигателями к авто наладили сбыт деталей через ОLХ с 50% предоплатой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В период с 2016 до 2017 года представители организованной преступной группы мошенническим путем завладели 470 тыс. грн. На популярном сайте продаж "ОLХ" мошенники торговали двигателями для различных автомобилей. 

После получения задатка продавцы и не думали ничего присылать покупателям, деньги присваивали и использовали на собственные нужды.

Махинаторам определили меру пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест на общую сумму почти 2 млн грн.

Обвинительный акт по этому уголовному производству направлен в суд.

Членам организованной группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривен.

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