ОLХ становится площадкой для мошенничества

Во Львовской области четыре предприимчивых торговца двигателями к авто наладили сбыт деталей через ОLХ с 50% предоплатой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В период с 2016 до 2017 года представители организованной преступной группы мошенническим путем завладели 470 тыс. грн. На популярном сайте продаж "ОLХ" мошенники торговали двигателями для различных автомобилей.

После получения задатка продавцы и не думали ничего присылать покупателям, деньги присваивали и использовали на собственные нужды.

Махинаторам определили меру пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест на общую сумму почти 2 млн грн.

Обвинительный акт по этому уголовному производству направлен в суд.

Членам организованной группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривен.