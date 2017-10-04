Скандальная правка. Почему могут ветировать закон о судебной реформе

В парламенте разгорелся скандал вокруг одной из поправок к закону о запуске судебной реформы. Её противники считают, что теперь правоохранители смогут закрыть все дела по Януковичу и его команде

"Изменения в кодексы — наиболее продуманное благоустройство судебного процесса", — так прокомментировал президент Петр Порошенко принятие в среду, 3 октября, депутатами законопроекта, запускающего судебную реформу. Для этого парламентарии в течение 7 пленарных дней прошлись по более чем 4 тыс. поправок к закону. Одну из них резко раскритиковала часть депутатов и министров. Речь идет о поправке Андрея Лозового из Радикальной партии, предусматривающей сокращение сроков досудебного расследования. По мнению самого автора, основная цель его инициативы состоит в том, чтобы прекратить искусственное затягивание дел в судах на годы с целью давления или политического преследования людей.

Отпустить грехи регионалам

"Суть в том, что после вступления в силу этой правки, следственные органам станет практически невозможно рассматривать дела. Теперь предлагают заканчивать досудебное расследование в течение двух месяцев после вручения подозрения без возможности продления срока. Это спровоцирует то, что практически все дела будут просто закрывать", — объясняет Фокусу один из противников правки депутат Владислав Голуб от БПП.

Сам автор правки у себя на странице в Facebook это утверждение опровергает. "В каждом конкретном случае срок досудебного расследования может быть продолжен следственным судьей по соответствующему ходатайству", - подчеркивает Андрей Лозовой.

Кроме того, данная правка меняет сроки начала досудебных расследований – с момента внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований. Теперь тяжкие и особо тяжкие преступления должны расследоваться в течение полугода, а преступления средней тяжести – за три месяца.

По мнению противников законопроекта, глава государства должен ветировать документ

"Любой следователь скажет, что в течение шести месяцев опросить всех свидетелей, провести необходимые экспертизы, особенно если речь идет о каком-то сложном деле, невозможно. Но самое страшное то, что и в практике Европейского суда по правам человека, и в положениях Уголовного кодекса Украины, говорится, что если изменения уголовного законодательства смягчают статус человека в рамках уголовного производства, то закон имеет обратную силу. Следовательно, есть риск, что все дела по Януковичу и команде формально закроют из-за окончания срока досудебного расследования", - говорит Голуб.

Вето президента

По мнению противников законопроекта, разрешить этот конфликт сейчас может только глава государства – он должен наложить вето на документ.

"Убежден, что президент понимает возникшие риски. Вполне возможно, чтобы не разрушать весь этот гигантский закон, нужно подписать его - и тут же внести правку из трех строчек, исправляющую эту норму в виде коротенького закона", - предложил в комментарии одному из украинских изданий министр внутренних дел Арсен Аваков, выступающий против правки Лозового.

Впрочем, сам президент никаких комментариев по этому поводу не дал. "Ожидаю этот законопроект на подпись в течение следующих нескольких дней", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Что еще меняет закон?

Закон №6232 вносит ряд существенных изменений в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства, в закон "О судоустройстве и статусе судей" и ряд других законов.

Согласно изменениям, обновленный Верховный суд будет единой кассационной инстанцией в стране. Новая редакция Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что теперь граждан, местонахождение которых неизвестно, будут вызывать в суд официальные веб-порталы судебных органов. Также начнет работу Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.