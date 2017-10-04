Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Скандальная правка. Почему могут ветировать закон о судебной реформе
Скандальная правка. Почему могут ветировать закон о судебной реформе
Андрей Лозовой / Фото: УНИАН

Скандальная правка. Почему могут ветировать закон о судебной реформе

В парламенте разгорелся скандал вокруг одной из поправок к закону о запуске судебной реформы. Её противники считают, что теперь правоохранители смогут закрыть все дела по Януковичу и его команде

Диана Давитян - 04.10.17 998
100

"Изменения в кодексы — наиболее продуманное благоустройство судебного процесса", — так прокомментировал президент Петр Порошенко принятие в среду, 3 октября, депутатами законопроекта, запускающего судебную реформу. Для этого парламентарии в течение 7 пленарных дней прошлись по более чем 4 тыс. поправок к закону. Одну из них резко раскритиковала часть депутатов и министров. Речь идет о поправке Андрея Лозового из Радикальной партии, предусматривающей сокращение сроков досудебного расследования. По мнению самого автора, основная цель его инициативы состоит в том, чтобы прекратить искусственное затягивание дел в судах на годы с целью давления или политического преследования людей.

Отпустить грехи регионалам

"Суть в том, что после вступления в силу этой правки, следственные органам станет практически невозможно рассматривать дела. Теперь предлагают заканчивать досудебное расследование в течение двух месяцев после вручения подозрения без возможности продления срока. Это спровоцирует то, что практически все дела будут просто закрывать", — объясняет Фокусу один из противников правки депутат Владислав Голуб от БПП.

Сам автор правки у себя на странице в Facebook это утверждение опровергает. "В каждом конкретном случае срок досудебного расследования может быть продолжен следственным судьей по соответствующему ходатайству", - подчеркивает Андрей Лозовой.

Кроме того, данная правка меняет сроки начала досудебных расследований – с момента внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований. Теперь тяжкие и особо тяжкие преступления должны расследоваться в течение полугода, а преступления средней тяжести – за три месяца.

По мнению противников законопроекта, глава государства должен ветировать документ

"Любой следователь скажет, что в течение шести месяцев опросить всех свидетелей, провести необходимые экспертизы, особенно если речь идет о каком-то сложном деле, невозможно. Но самое страшное то, что и в практике Европейского суда по правам человека, и в положениях Уголовного кодекса Украины, говорится, что если изменения уголовного законодательства смягчают статус человека в рамках уголовного производства, то закон имеет обратную силу. Следовательно, есть риск, что все дела по Януковичу и команде формально закроют из-за окончания срока досудебного расследования", - говорит Голуб.

Вето президента

По мнению противников законопроекта, разрешить этот конфликт сейчас может только глава государства – он должен наложить вето на документ.

"Убежден, что президент понимает возникшие риски. Вполне возможно, чтобы не разрушать весь этот гигантский закон, нужно подписать его - и тут же внести правку из трех строчек, исправляющую эту норму в виде коротенького закона", - предложил в комментарии одному из украинских изданий министр внутренних дел Арсен Аваков, выступающий против правки Лозового.

Впрочем, сам президент никаких комментариев по этому поводу не дал. "Ожидаю этот законопроект на подпись в течение следующих нескольких дней", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Что еще меняет закон?

Закон №6232 вносит ряд существенных изменений в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства, в закон "О судоустройстве и статусе судей" и ряд других законов.

Согласно изменениям, обновленный Верховный суд будет единой кассационной инстанцией в стране. Новая редакция Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что теперь граждан, местонахождение которых неизвестно, будут вызывать в суд официальные веб-порталы судебных органов. Также начнет работу Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в УкраинеВерховная Рада проголосовала за судебную реформуСуд стоит. Почему Верховная Рада не смогла принять судебную реформу

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3115
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 22762
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2253
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9054
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3399
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4086
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4605
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3099
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29140
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1390
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 6883 / 7928
  2. Геращенко рассказал о конфликте между Порошенко и Аваковым 4113 / 4461
  3. Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня 3485 / 3939
  4. Романтическая связь на британской атомной подлодке завершилась отставкой капитана 3225 / 3601
  5. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 2745 / 2960
  6. Появится прямой авиарейс из Киева в Китай 2534 / 2881
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2488 / 51254
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2465 / 22762
  9. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2142 / 2374
  10. Украинский парламент принял пенсионную реформу 1709 / 1829
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 37 / 2960
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 19 / 9054
  3. Украинка получила престижную индийскую математическую премию 18 / 1200
  4. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 15 / 22762
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 13 / 77762
  6. Украинский парламент принял пенсионную реформу 11 / 1829
  7. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 11 / 7928
  8. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 10 / 3387
  9. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 9 / 3099
  10. Саакашвили попросил политического убежища в Украине 7 / 407
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.