На продаже авиабилетов хакер заработал 1,5 млн грн

Столичный хакер воспользовался уязвимостью одной из самых распространенных систем бронирования авиаперелетов. Без фактического оплаты он получал и продавал проездные авиадокументы в разные страны Европы и США. Заявления в полицию уже поступили от нескольких компаний, ставших жертвами действий злоумышленника.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МВД Украины.

Оперативники Киевского управления Департамента киберполиции НП Украины задержали мужчину, который незаконно использовал информацию полученную из системы бронирования проездных документов одного из самых популярных туристических онлайн-агентств.

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Он незаконно и бесплатно получал и продавал гражданам Украины авиабилеты в страны Европы и США. Стоимость билетов составляла от 40 до 180 тыс. гривен.

Работники киберполиции и сотрудники Киевской городской прокуратуры № 8 установили, что мошенник для поиска и продажи авиабилетов даже организовал онлайн-площадку. Он принимал заказы на оформление и сбыт авиабилетов. Таким образом было реализовано около 30 билетов на общую сумму около 1,5 млн гривен.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.