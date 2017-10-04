Взрыв на макаронной фабрике в Сумах: есть пострадавшие

Взрыв прогремел во время установки парового котла на производстве

В Сумах на частном макаронном производстве в среду, 4 октября, произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает местное издание СпецКор.

Отмечается, что взрыв прогремел во время установки парового котла на производстве.

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По данным ГСЧС, информация о взрыве поступила в 15.15. Дальнейшего возгорания не было.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, а именно двое рабочих и руководитель предприятия.

Их уже госпитализировали.

Напомним, в Калиновке повреждены более 5 тыс. домов.