В зоне АТО за время перемирия погибли пятеро украинских военных и 37 ранены

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет о том, что с начала объявленного с 25 августа режима прекращения огня боевики 979 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО), вследствие чего 5 украинских военнослужащих погибли, а 37 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего Президента (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"С большим сожалением украинская сторона отметила: РФ и ОРДЛО не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о школьном перемирии. С 25 августа 2017 года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 979 раз обстреляли позиции украинских военных, в т.ч. из танков и артиллерии, а накануне на мариупольском направлении (район н.п. Гнутово и Водяное) были использованы РСЗО "Град". За время перемирия 5 военных погибли, 37 были ранены", - сообщила она.

В частности, Олифер отметила, что 30 сентября боевики совершили обстрелы в районе Станицы Луганской, вновь срывая таким образом решение ТКГ о разведении сил и средств.

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"В то же время украинская сторона приветствует разворачивание передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Станице Луганской", - добавила она.

Олифер напомнила, что украинская сторона считает принципиальным условием для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам обеспечение устойчивого и полноценного "режима тишины".

"В этом контексте одна из важных составляющих - возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому Дебальцево должно быть под контролем Украины; район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свободен от тяжелого вооружения; вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности", - написала она.